Появилось фото плавающего в море истребителя F-35

Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Как сообщает The Aviationist, предположительно фото было сделано после падения истребителя за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен плавающий в море F-35, его купол оторван, а кресло катапультировано.

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Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.

Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».