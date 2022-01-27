Появилось фото плавающего в море истребителя F-35

Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Как сообщает The Aviationist, предположительно фото было сделано после падения истребителя за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен плавающий в море F-35, его купол оторван, а кресло катапультировано.
Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.
Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В ноябре истребитель F-35 ВВС Великобритании потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца «Королева Елизавета». Год назад сообщалось, что в истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов.