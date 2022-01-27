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17 минут назад

Кремль ответил на идею помочь Донбассу оружием

Инициатива российских политиков помочь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) вооружением — нечто новое, чего не было раньше. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль ответил на идею помочь Донбассу оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также отметил, что ему неизвестно, чтобы предложение находилось на рассмотрены у главы государства.

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», — заявил Песков.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием самопровозглашенные республики Донбасса для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Позже глава думской фракции партии Владимир Васильев заявил, что «Единая Россия» просит руководство страны оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции.

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