Кремль ответил на идею помочь Донбассу оружием

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», — заявил Песков.