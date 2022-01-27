В ЛНР заявили о прибытии американских наемников

Американские наемники из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, находятся в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», - рассказал Лещенко в беседе с РИА Новости .

Наемники из американской ЧВК участвовали в войне в Афганистане, а также в боевых действиях в Ираке: по официальным данным, сотрудники компании обучали вооруженные силы и полицию. Однако СМИ сообщали о причастности наемников к убийствам мирных жителей и контрабанде оружия.