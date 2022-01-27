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59 минут назад

В ЛНР заявили об американских наемниках в Донбассе

Американские наемники из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, находятся в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

В ЛНР заявили о прибытии американских наемников
Фото: pixabay.compixabay.com

«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», - рассказал Лещенко в беседе с РИА Новости.

Наемники из американской ЧВК участвовали в войне в Афганистане, а также в боевых действиях в Ираке: по официальным данным, сотрудники компании обучали вооруженные силы и полицию. Однако СМИ сообщали о причастности наемников к убийствам мирных жителей и контрабанде оружия.

Американцев призвали немедленно покинуть Украину

Ранее в ЛНР заявили о возможном наступлении украинских военных в ближайшие дни. Как сообщает Народная милиция республики, Киев может начать активные действия после прибытия в Донбасс главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

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