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23 минуты назад

Военный эксперт рассказал, сколько продержится Украина в войне с Россией

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях предположил, что в случае российско-украинской войны на ВСУ будут разгромлены в короткие сроки.

Украине предрекли "военный разгром" за 12 часов в конфликте с Россией
Фото: ТАССТАСС

«В случае, если украинская армия начнет боевые действия против России, Генштаб ВСУ утратит централизованное управление войсками в течение первых 12 часов войны, после чего последует военный разгром Украины», - написал он.

Ранее Коротченко заявил, что руководство России уже приняло принципиальное решение о поставках вооружений народным республикам Донбасса.

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