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11 минут назад

WSJ: США задумали ввести новые правила прохода в Черное море

В администрации президента США Джо Байдена обсуждается идея введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

США захотели ввести новые правила прохода в Черное море
Фото: TwitterTwitter

Также, кроме изменения режима прохода, Белый дом в ходе составления ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщал союзникам о возможном разрешении инспекций своих ракетных комплексов в Польше и Румынии

Отметим, что сейчас режим прохода через пролив Босфор и Дарданеллы различается для военных кораблей черноморских и нечерноморских держав. При условии предварительного уведомления турецких властей черноморские державы могут проводить через проливы корабли любого класса, однако для военных кораблей нечерномоских держав введены серьезные ограничения по классу и тоннажу судов.

Эрдоган заявил, что конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"

Напомним, что 26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Как подчеркнул Госсекретарь США Энтони Блинкен, в разработке документа принимал активное участие Байден, который «благословил окончательный вариант документа, который был передан российской стороне».

Ранее, в декабре, МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран-участников СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

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