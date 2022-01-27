США захотели ввести новые правила прохода в Черное море

В администрации президента США Джо Байдена обсуждается идея введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Также, кроме изменения режима прохода, Белый дом в ходе составления ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщал союзникам о возможном разрешении инспекций своих ракетных комплексов в Польше и Румынии

Отметим, что сейчас режим прохода через пролив Босфор и Дарданеллы различается для военных кораблей черноморских и нечерноморских держав. При условии предварительного уведомления турецких властей черноморские державы могут проводить через проливы корабли любого класса, однако для военных кораблей нечерномоских держав введены серьезные ограничения по классу и тоннажу судов.

Напомним, что 26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Как подчеркнул Госсекретарь США Энтони Блинкен, в разработке документа принимал активное участие Байден, который «благословил окончательный вариант документа, который был передан российской стороне».