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24 минуты назад

Военные НАТО займут все страны на восточном фланге

Страны НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Кроме того, по информации телеканала CNN, Соединенные Штаты и союзники ведут обсуждения по поводу размещения дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. В числе стран, которые рассматривают возможность размещения военных, - Румыния, Болгария и Венгрия.

"Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии", - сказано в сообщении телеканала.

Швеция ответила на предложение вступить в НАТО

При этом, отмечается, что новые подразделения будут схожи с теми, которые существуют в странах Балтии и Польше.

Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ уже отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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