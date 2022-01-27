Военные НАТО займут все страны на восточном фланге

Кроме того, по информации телеканала CNN , Соединенные Штаты и союзники ведут обсуждения по поводу размещения дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. В числе стран, которые рассматривают возможность размещения военных, - Румыния, Болгария и Венгрия.

При этом, отмечается, что новые подразделения будут схожи с теми, которые существуют в странах Балтии и Польше.

Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ уже отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.