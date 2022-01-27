Военные НАТО займут все страны на восточном фланге

Страны НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Кроме того, по информации телеканала CNN, Соединенные Штаты и союзники ведут обсуждения по поводу размещения дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. В числе стран, которые рассматривают возможность размещения военных, - Румыния, Болгария и Венгрия.
"Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии", - сказано в сообщении телеканала.
При этом, отмечается, что новые подразделения будут схожи с теми, которые существуют в странах Балтии и Польше.
Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ уже отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.