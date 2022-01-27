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1 час назад

Госдеп пригрозил «быстрым ответом» при «размещении» Россией военных на Кубе

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс пообещал быстрый ответ США на попытку России разместить военных на Кубе. Реакция последует, как только в Вашингтоне увидят «движения на этом направлении», отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Госдеп пригрозил ответом при «размещении» Россией военных на Кубе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным, — подчеркнул представитель госдепа.

Так он отреагировал на вопрос о возможности военного присутствия России на Кубе, которое может стать ответом на расширение военного присутствия стран Запада.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 января рассказал о телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По его словам, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях, в том числе и в военно-технической.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. Он отметил, что о таком исходе не может быть и речи, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и интересы России прежде всего должны соотноситься с интересами этих государств.

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