Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.

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Он отметил, что вступление России в НАТО решением всех вопросов назвало «одно издание», не уточнив при этом, какое именно.

«Насколько я понимаю, в современных условиях основная задача НАТО – это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», - подчеркнул Кирилл Куликов.

При этом он констатировал, что сейчас премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается решить «массу своих проблем» за счет Украины.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом США, Великобритания и Австралия заявили о планах эвакуировать часть сотрудников своих посольств из Киева, а Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела данные, что в январе самолеты ВВС Великобритании завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов и в общей сложности завезено порядка 460 тонн вооружений. По информации издания Sky News, Великобритания также направила на Украину группу из 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций.