Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.
Он отметил, что вступление России в НАТО решением всех вопросов назвало «одно издание», не уточнив при этом, какое именно.
«Насколько я понимаю, в современных условиях основная задача НАТО – это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», - подчеркнул Кирилл Куликов.
При этом он констатировал, что сейчас премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается решить «массу своих проблем» за счет Украины.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом США, Великобритания и Австралия заявили о планах эвакуировать часть сотрудников своих посольств из Киева, а Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела данные, что в январе самолеты ВВС Великобритании завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов и в общей сложности завезено порядка 460 тонн вооружений. По информации издания Sky News, Великобритания также направила на Украину группу из 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций.
Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а обвинения в агрессии рассматривает как предлог усилить группировку НАТО у границ России.