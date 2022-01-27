На Украине призвали Россию вступить в НАТО

Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола «незалежной» Кирилл Куликов считает, что России нужно вступить в НАТО. Это, по его мнению, снимет напряжение в мире.
«Решением всех накопившихся вопросов… является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях - это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», - заявил Куликов в эфире телеканала «Наш».
Кроме того, политик призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.
Ранее "свободная пресса" сообщала о том, что заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о нарушении обещания со стороны Североатлантического альянса.