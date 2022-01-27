НАТО может создать боевое подразделение в Словакии

Страны-участницы НАТО могут создать боевое подразделение еще в одной европейской стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Фото: Florian Gaertne, photothek.de, Globallookpress Florian Gaertne, photothek.de, Globallookpress

Речь идет об организации боевого подразделения в Словакии. О каких силах идет речь, на данный момент не уточняется.

Ранее стало известно, что НАТО не намерено отказываться от дальнейшего расширения, как требует от альянса Россия. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он также добавил, что НАТО не готово к компромиссу по вопросу о праве всех стран вступать в альянс.