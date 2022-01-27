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59 минут назад

"Известия": правила нанесения номеров на квадрокоптеры могут вступить в силу в сентябре

Минтранс РФ перенес сроки вступления в силу проекта приказа, регламентирующего порядок нанесения учетных опознавательных знаков на беспилотники грузоподъемностью от 250 г до 30 кг, с 1 марта на сентябрь 2022 года. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На квадрокоптеры захотели нанести номера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проект приказа Минтранса, утверждающего порядок нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков на гражданские воздушные суда, прошел публичное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 26 марта по 15 апреля 2021 года. К настоящему времени получено положительное заключение Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Проект приказа находится на завершающей стадии доработки. Планируемый срок вступления приказа в силу - сентябрь 2022 года", - сообщили в пресс-службе ведомства газете.

Причины переноса срока вступления документа в силу в Минтрансе изданию не уточнили. Доработанный проект Минтранса пока не обнародован, пишет газета. Какие нормы были изменены, "Известиям" не сообщили. Опознавательный знак должен будет состоять из комбинации цифр и букв, следует из опубликованного ранее проекта правил.

По информации "Известий" в 2021 году Минэкономразвития выпустило отрицательное заключение ОРВ, в котором раскритиковало положение о том, что "опознавательный знак <...> может быть нанесен любым способом, обеспечивающим его сохранение и читаемость при воздействии воды, а также в случае разрушения беспилотного гражданского воздушного судна". В ОРВ указано, что сохранить знак в случае разрушения дрона "может быть либо невозможно, либо несопоставимо со стоимостью" самого устройства. Специалисты Минэкономразвития предложили исключить описанное требование и несколько других.

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