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48 минут назад

НАТО усилит присутствие в Балтийском и Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усилит свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей. Его слова приводит РИА Новости.

НАТО усилит присутствие в Балтийском и Черном море
Фото:  U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

Также генсек заявил, что НАТО при необходимости за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией.

Ранее генсек заявил, что НАТО изучает возможность размещения боевых групп альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе. «Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сообщил Столтенберг. Под юго-восточным флангом подразумеваются черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария.

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