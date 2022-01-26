НАТО усилит присутствие в Балтийском и Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усилит свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

Также генсек заявил, что НАТО при необходимости за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией.