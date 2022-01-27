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13 минут назад

ЛНР сообщила о скором наступлении ВСУ в Донбассе

Прибытие в Донбасс главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного дает основания полагать, что наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) начнется уже в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщает РИА Новости.

ЛНР сообщила о скором наступлении ВСУ в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, о скором наступлении свидетельствует и возросшая активность силовиков на линии разграничения. За прошедшие несколько дней группировка украинских войск в регионе серьезно усилилась, разведка фиксирует прибытие подкреплений к уже дислоцированным на позициях частям. Полеты беспилотников ВСУ также участились.

«За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения», — сказал Филипоненко.

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