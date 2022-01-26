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17 минут назад

В ЛНР ответили на идею военной помощи со стороны России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отреагировал на заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о необходимости поставок вооружений в ЛНР и ДНР.

В ЛНР ответили на идею военной помощи со стороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пасечник согласился, что в случае обострения военного конфликта самопровозглашенным республикам Донбасса понадобится помощь России.

«Если Россия нам ее окажет – мы будем признательны братской стране!» - приводит РИА «Новости» слова главы ЛНР.

Ранее Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева.

Матвиенко озвучила планы Киева на Донбасс

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

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