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27 минут назад

Германия согласилась отправить Украине 5000 касок

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила, что Берлин поставит Киеву пять тысяч военных защитных касок. Об этом сообщает Welt.

Германия согласилась отправить Украине 5000 касок
Фото: ReutersReuters

«Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне», - заявила министр после заседания Комитета обороны в Берлине.

Также она приветствовала возобновление переговоров по украинскому конфликту.

«Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы», - заявила Ламбрехт.

В то же время она подчеркнула, что в переговорах есть «красные линии, по поводу которых нельзя договариваться». Соблюдение международного права, территориальная целостность государств и суверенитет НАТО не могут быть предметом переговоров, сказала министр.

Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять оружие.

Позже Мельник заявил в интервью Handelsblatt, что Украина прежде всего просит у Германии сто тысяч касок и бронежилетов для добровольцев и военных запаса, которые могут присоединиться к Вооруженным силам Украины в Донбассе. В то же время Киев продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии, сказал он.

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