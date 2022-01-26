Германия согласилась отправить Украине 5000 касок

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила, что Берлин поставит Киеву пять тысяч военных защитных касок. Об этом сообщает Welt.
«Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне», - заявила министр после заседания Комитета обороны в Берлине.
Также она приветствовала возобновление переговоров по украинскому конфликту.
«Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы», - заявила Ламбрехт.
В то же время она подчеркнула, что в переговорах есть «красные линии, по поводу которых нельзя договариваться». Соблюдение международного права, территориальная целостность государств и суверенитет НАТО не могут быть предметом переговоров, сказала министр.
Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять оружие.
Позже Мельник заявил в интервью Handelsblatt, что Украина прежде всего просит у Германии сто тысяч касок и бронежилетов для добровольцев и военных запаса, которые могут присоединиться к Вооруженным силам Украины в Донбассе. В то же время Киев продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии, сказал он.