Германия согласилась отправить Украине 5000 касок

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила, что Берлин поставит Киеву пять тысяч военных защитных касок. Об этом сообщает Welt.

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«Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне», - заявила министр после заседания Комитета обороны в Берлине.

Также она приветствовала возобновление переговоров по украинскому конфликту.

«Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы», - заявила Ламбрехт.

В то же время она подчеркнула, что в переговорах есть «красные линии, по поводу которых нельзя договариваться». Соблюдение международного права, территориальная целостность государств и суверенитет НАТО не могут быть предметом переговоров, сказала министр.

Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять оружие.