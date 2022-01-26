ЛНР: Киев начал вербовать «пушечное мясо»

Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что на Украине начали «вербовать пушечное мясо» - добровольцев, которых могут использовать для провокаций. Об этом сообщает радио Sputnik.

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В Народной милиции ДНР ранее рассказали, что украинские радикалы начали вербовать добровольцев для участия в военных действиях. Мирошник заявил, что такая практика существует с 2014 года.

«Киеву необходимо завербовать новое «пушечное мясо» радикально настроенное, чтобы привести в Донбасс и активизировать там военные действия, неконтролируемые стычки и эскалацию», - сказал он.

По мнению Мирошника, из-за поставок американского оружия Киеву в Донбассе в ближайшее время увеличится «концентрация радикально настроенных идиотов, не контролируемых ВСУ».

Он подчеркнул, что это создает «чрезвычайную угрозу нового витка эскалации».

«Среди этих людей есть те, кто прошел так называемую АТО, имеет определенные навыки. Поэтому сейчас, когда им предлагают деньги, они создадут искру для новой вспышки на линии соприкосновения», - заключил Мирошник.

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее рассказал, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев.

По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР.