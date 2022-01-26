В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
43 минуты назад

ЛНР: Киев начал вербовать «пушечное мясо»

Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что на Украине начали «вербовать пушечное мясо» - добровольцев, которых могут использовать для провокаций. Об этом сообщает радио Sputnik.

ЛНР: Киев начал вербовать «пушечное мясо»
Фото: ReutersReuters

В Народной милиции ДНР ранее рассказали, что украинские радикалы начали вербовать добровольцев для участия в военных действиях. Мирошник заявил, что такая практика существует с 2014 года.

«Киеву необходимо завербовать новое «пушечное мясо» радикально настроенное, чтобы привести в Донбасс и активизировать там военные действия, неконтролируемые стычки и эскалацию», - сказал он.

По мнению Мирошника, из-за поставок американского оружия Киеву в Донбассе в ближайшее время увеличится «концентрация радикально настроенных идиотов, не контролируемых ВСУ».

Он подчеркнул, что это создает «чрезвычайную угрозу нового витка эскалации».

«Среди этих людей есть те, кто прошел так называемую АТО, имеет определенные навыки. Поэтому сейчас, когда им предлагают деньги, они создадут искру для новой вспышки на линии соприкосновения», - заключил Мирошник.

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее рассказал, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев.

По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР.

Басурин утверждал, что украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции и российских спецназовцев, чтобы подставить Россию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители