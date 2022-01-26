Россия отправила на учения уже четвертый флот

В Минобороны России заявили об отправке более чем 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) на учения, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Свои маневры ЧФ проведет в акватории Черного моря. Он стал четвертом флотом страны, вышедшим на учения. В них задействованы фрегаты, сторожевые корабли, десантные корабли, малые противолодочные корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок.

В Минобороны отметили, что корабли вышли из Севастополя и Новороссийска, после чего отправились в «назначенные районы». Они будут тренироваться в организации связи, безопасном маневрировании в районах с интенсивным судоходством, а также в организации противовоздушной обороны.

Военно-морские учений России проходят в январе - феврале 2022 года под руководством главы ВМФ, адмирала Николая Евменова. Они проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил страны, подчеркнули в Минобороны.

Цели учений - «защита российских национальных интересов в Мировом океане» и «противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений».

Ранее на учения вышли корабли Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов.