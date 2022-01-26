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1 час назад

Мотострелки подняты по учебной тревоге в Ростовской области

Подразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) подняты по учебной тревоге в Ростовской области, сообщает пресс-служба округа.

Мотострелков подняли по учебной тревоге в Ростовской области
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО в Ростовской области в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей в районы общевойсковых полигонов для проведения учений», - говорится в сообщении.

Учения позволят оценить готовность войск к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния, уточнили в пресс-службе.

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