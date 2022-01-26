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32 минуты назад

Названа дата передачи ВМФ России носителя оружия «Судного дня»

Атомная подводная лодка (АПЛ) Белгород проекта 09852, которая станет носителем ядерных подводных беспилотников «Посейдон», может быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России 31 июля. Дату передачи российскому флоту носителя оружия «Судного дня» назвал ТАСС, сославшись на два источника.

Названа дата передачи ВМФ носителя оружия «Судного дня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передача АПЛ "Белгород" флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля», — сказал первый собеседник.

Второй источник добавил, что «Белгород» будет нести службу на Тихом океане.

В январе генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод» сообщил, что строительство атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» для ВМФ России находится на завершающем этапе.

В июне 2021 года подводная лодка впервые вышла в Белое море для заводских ходовых испытаний.

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