Российские истребители Су-35С перебазируются на территорию Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующие кадры.
«После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что проверка сил реагирования Союзного государства будет проходить в два этапа.