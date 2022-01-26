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39 минут назад

Перебазирование российских Су-35С в Белоруссию показали на видео

Российские истребители Су-35С перебазируются на территорию Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующие кадры.

«После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что проверка сил реагирования Союзного государства будет проходить в два этапа.

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