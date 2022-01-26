«После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», – говорится в сообщении оборонного ведомства.