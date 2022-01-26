Россия перебрасывает в Белоруссию новейшие истребители Су-35

Москва перебазирует на белорусские аэродромы современные российские истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — заявили в ведомстве.

После прибытия в Белоруссию экипажи самолетов заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы противовоздушной обороны Союзного государства. Маршруты перелетов Су-35С учитывают возможности максимального беспосадочного полета, а также метеоусловия по всему маршруту следования.

На первом этапе проверки сил реагирования Союзного государства до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии. Также будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверка готовность дежурных сил ПВО.