Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов (ЦВО, ЗВО) для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей. Маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно проработаны авиационными штурманами и учитывают возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования.

При подготовке к перебазированию инженерно-техническим составом авиационного полка была проведена детальная проверка работы всех систем и оборудования самолетов. После прибытия на аэродромы Белоруссии, экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Госграницы в воздушном пространстве.