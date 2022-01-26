Украина заявила об отсутствии планов вести военные действия в Донбассе

Украинские власти не планируют вести какие-либо военные действия в Донбассе и на границе с Россией, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление заместителя постоянного председателя Украины при Совете Безопасности ООН Юрия Витренко, который выступил на заседании.

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«У Украины нет каких-либо намерений совершать какие-либо военные действия на оккупированных частях своей суверенной территории, не говоря уже о границе с Россией. Мы не видим альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного вооруженного конфликта. И мы продолжим искать любой жизнеспособный вариант сохранения мира», — сказал украинский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев держит ситуацию на востоке страны под контролем. Он также прокомментировал предстоящую 26 января встречу в нормандском формате. По словам Зеленского, он не ожидает прорыва, но надежда есть.