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26 минут назад

Генсек НАТО озвучил решение блока по войскам на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать боевые части на Украине, пишет РИА Новости.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», - сказал Столтенберг телеканалу CNN.

Ранее премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, кто был бы готов направить на Украину большой контингент военных, пишет РИА Новости.

Запад и Украина в последнее время заявляют об усилении напряженности со стороны России. Москва эти обвинения отвергает, подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать, а Западные страны говорят об «агрессии РФ», чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Россия в свою очередь в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. В НАТО заявили, что направят свои ответы до конца недели параллельно с США, пишет ТАСС.

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