Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать боевые части на Украине, пишет РИА Новости.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», - сказал Столтенберг телеканалу CNN.

Ранее премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, кто был бы готов направить на Украину большой контингент военных, пишет РИА Новости.

Запад и Украина в последнее время заявляют об усилении напряженности со стороны России. Москва эти обвинения отвергает, подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать, а Западные страны говорят об «агрессии РФ», чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.