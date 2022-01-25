Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать боевые части на Украине, пишет РИА Новости.
«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», - сказал Столтенберг телеканалу CNN.
Ранее премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, кто был бы готов направить на Украину большой контингент военных, пишет РИА Новости.
Запад и Украина в последнее время заявляют об усилении напряженности со стороны России. Москва эти обвинения отвергает, подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать, а Западные страны говорят об «агрессии РФ», чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия в свою очередь в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. В НАТО заявили, что направят свои ответы до конца недели параллельно с США, пишет ТАСС.