В НАТО озвучили решение по размещению боевых частей на Украине

НАТО не намерено размещать войска на территории Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник, 25 января.

Фото: Twitter / ItalyatNATO Twitter / ItalyatNATO

— НАТО не будет размещать боевые части на Украине, — отметил Столтенберг в эфире CNN.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.