Самолет-разведчик Британии заметили над Черным морем

Днем 25 января над Черным морем заметили британский самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

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По данным агентства, речь идет о стратегическом разведывательном самолете Boeing RC-135.

Сначала он находился в районе британского побережья, затем пролетел над Украиной и оказался над Черным морем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что стратегические бомбардировщики США в ноябре 2021-го отработали возможный ядерный удар по РФ. По данным Минобороны, в целом с ноября произошел существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ РФ.