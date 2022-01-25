Самолет-разведчик Британии заметили над Черным морем

Днем 25 января над Черным морем заметили британский самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.
По данным агентства, речь идет о стратегическом разведывательном самолете Boeing RC-135.
Сначала он находился в районе британского побережья, затем пролетел над Украиной и оказался над Черным морем.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что стратегические бомбардировщики США в ноябре 2021-го отработали возможный ядерный удар по РФ. По данным Минобороны, в целом с ноября произошел существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре британские и американские RC-135V Rivet Joint несколько раз появлялись над Черным морем и приближались к Крыму.