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45 минут назад

Хорватия отзовет из НАТО своих военнослужащих в случае конфликта РФ и Украины

Власти Хорватии в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом во вторник заявил президент республики Зоран Миланович в эфире национального телевидения.

Хорватия допустила отзыв своих военных из НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО - не отдельное государство, не США - увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это", - подчеркнул президент. "Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!" - пообещал президент.

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Вместе с тем он отметил, что это никак не связано с Украиной или Россией. Решение, по его словам, обусловлено "динамикой американской внутренней политики, а именно Джо Байдена и его администрации", приход власти к которых Миланович поддерживал.

"Однако в вопросах международной безопасности я вижу непоследовательность и по сути опасное поведение", - подчеркнул хорватский президент.

Миланович также упомянул своих политических оппонентов - главу министерства иностранных дел Гордана Грлич-Радмана, министра обороны республики Марио Баножича, а также премьер-министра Андрея Пленковича.

"Грлич-Радман и Бане пускай отправляются в Брюссель, а что касается хорватской армии, то ничего не выйдет, Хорватия в этом участвовать не будет, а Пленкович может угрожать России сколько угодно. Хорватии необходимо бежать от этого как от огня", - заявил президент.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.

Армия,Андрей Пленкович,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,
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