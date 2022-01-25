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1 час назад

Глава парламента Крыма: «украинская военщина закопошилась на подступах к полуострову»

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что армия Украины активизировала свою деятельность у границ Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они «не забудут». А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской «любви», — сказал он на заседании президиума парламента.

Константинов добавил, что НАТО придвигает свои воинские контингенты поближе к российским границам и «накачивает Украину оружием», поэтому ситуация требует повышенной бдительности.

На Украине отменили «вторжение Путина»

Ранее украинские военные провели в Херсонской области вблизи границы с Крымом учения по защите морского побережья для противодействия наступательной операции. В маневрах приняли участие боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», которые выполнили задачи «по подавлению и уничтожению» огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

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