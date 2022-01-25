«Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они «не забудут». А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской «любви», — сказал он на заседании президиума парламента.