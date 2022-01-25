Глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские силовики заняли дома мирных жителей в одном из районов Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лещенко, в населенном пункте Лопаскино, находящемся на подконтрольной Киеву территории, расположились военные из 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона», - заявил он.

Лещенко утверждает, что ВСУ активизировалась во всех регионах, в особенности в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

В декабре 2021 года замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял о возможной провокации Киева с использованием опасных химических веществ в Донбассе. По его словам, эту провокацию планируют устроить на подконтрольной Киеву территории, чтобы «обвинить ДНР и в дальнейшем Россию».