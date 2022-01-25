Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в рамках переговоров на международных площадках готов встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление глава оборонного ведомства Украины сделал в ходе общения с журналистами в Верховной раде.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться», - подчеркнул он.

При этом глава Минобороны Украины также заявил, что свидетельств о подготовке России к наступлению пока нет.

«Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», - констатировал Резников.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. 24 января Великобритания объявила о вывозе части своих дипломатов и их семей из Украины «в ответ на растущую угрозу со стороны России».