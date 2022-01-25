Россия защитит границу с Украиной новыми системами «Торнадо-Г»

На юге России и на границе с Украиной Минобороны вложится в перевооружение армии, предоставив подразделениям автономные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Как сообщает газета «Известия», установка может поражать сразу несколько целей, а в арсенале имеются как управляемые и неуправляемые ракеты, так и уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками.