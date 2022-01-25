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1 час назад

Россия защитит границу с Украиной новыми системами «Торнадо-Г»

На юге России и на границе с Украиной Минобороны вложится в перевооружение армии, предоставив подразделениям автономные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Как сообщает газета «Известия», установка может поражать сразу несколько целей, а в арсенале имеются как управляемые и неуправляемые ракеты, так и уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками.

Россия защитит границу с Украиной новыми системами «Торнадо-Г»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Система оснащена спутниковой навигацией, аппаратурой связи и бортовым компьютером «Багет-41». Она способна самостоятельно рассчитать и развернуть пусковую установку для проведения удара. Конечное решение о начале огня принимает командир.

Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, «Торнадо-Г» приходит на смену системе «Град», и в отличии от предшественницы, включена в автоматическую систему управления войсками.

«РСЗО быстро реагирует на изменение обстановки и может накрывать только что появившиеся на поле боя цели. Сокращение времени пребывания на огневой позиции позволяет повысить выживаемость РСЗО», — подчеркнул он.

Армия,Алексей Хлопотов,Министерство обороны,
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