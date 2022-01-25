Барражирующие боеприпасы «Калашникова» будут поставлять на экспорт

Барражирующий боеприпас разработки группы компаний «Калашников» КУБ получил паспорт экспортного образца, что позволяет предлагать дрон инозаказчикам, сообщили в «Калашникове».

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«Комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с АО «Рособоронэкспорт» готова начать продвижение БПЛА КУБ на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок», – сказали в компании РИА «Новости».

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В «Калашникове» отметили, что дрон «уже имеет успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях».

КУБ разработан в ZALA Aero (входит в «Калашников»). Госиспытания боеприпаса успешно завершились в ноябре 2021 года. В 2022-м запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Как отмечают в группе компаний, сегодня на мировом рынке практически нет дронов с аналогичными массогабаритными показателями: размеры КУБ-БЛА – 1210х950х165 мм, при этом он может нести полезную нагрузку до 3 кг.

КУБы могут применяться для нанесения удара по объектам инфраструктуры, живой силе противника, а также легкобронированным целям, работают бесшумно и развивают скорость до 130 км/ч благодаря электрической силовой установке и могут провести в полете до 30 минут.

Как отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, если лет десять назад барражирующие боеприпасы были относительно не распространены и интерес к ним ограничен, то сейчас рынок разогрет новостями об их эффектном применении в некоторых конфликтах последних лет и они превращаются в некотором роде «must have» в вооруженных силах многих стран, повторяя судьбу разведывательных БЛА аналогичной размерности.

«В целом, интерес к ним сейчас демонстрируют те же страны, что и оснащают свои войска разведывательными беспилотниками. Наличие в данной сфере доступных с финансовой точки зрения решений делает круг интересантов весьма широким. При этом преимущество имеют поставщики, способные предложить развитые линейки систем разведывательного и ударного назначения различных классов», – отметил специалист.

Федутинов назвал возможными направлениями экспорта Северную Африку, Латинскую Америку, где ZALA уже имеет положительный опыт поставок других систем, Юго-Восточную Азию и страны СНГ.