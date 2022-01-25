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1 час назад

Российско-китайское военно-морское учение показали на видео

В Аравийском море прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022». Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.

Во время учений были отработаны тактическое маневрирование кораблей и организация досмотра. Кроме того, российские и китайские военнослужащие провели операцию по освобождению судна, захваченного условным противником.

«От российской стороны в нем принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера “Варяг”, большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома”. Военно-морские силы Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем “Урумчи” и кораблем комплексного снабжения “Тайху”», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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