В Аравийском море прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022». Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.
Во время учений были отработаны тактическое маневрирование кораблей и организация досмотра. Кроме того, российские и китайские военнослужащие провели операцию по освобождению судна, захваченного условным противником.
«От российской стороны в нем принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера “Варяг”, большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома”. Военно-морские силы Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем “Урумчи” и кораблем комплексного снабжения “Тайху”», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.