В Аравийском море прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022». Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.

Во время учений были отработаны тактическое маневрирование кораблей и организация досмотра. Кроме того, российские и китайские военнослужащие провели операцию по освобождению судна, захваченного условным противником.