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1 час назад

США отправят Украине новую партию ракет Javelin

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби объявил о скорой отправке Украине новой партии американских противотанковых ракет Javelin. По его словам, поставки проходят в рамках оборонной помощи украинской стороне.

США отправят Украине новую партию ракет Javelin
Фото: ReutersReuters

"Ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США.Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет", - пояснил Кирби в рамках брифинга в Пентагоне.

США усилили военную поддержку Украины на фоне опасений о "вторжении" России на территорию республики. По мнению Вашингтона, на это намекает предполагаемое скопление российских войск около украинских границ. При этом в Кремле прямо отвергают наличие каких-либо планов по нападению на соседнюю страну.

Однако заявления Москвы не мешают США вместе со своими союзниками угрожать России "жестким ответом" в случае агрессии, в том числе не исключая введения персональных санкций в отношении российского руководства, а также наращивать военную поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов отправить 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе.

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