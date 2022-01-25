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15 минут назад

В ДНР заявили о прибытии «Правого сектора» в Донбасс

В Народной милиции ДНР заявили, что Киев может использовать членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) для создания заградительных отрядов в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ДНР заявили о прибытии «Правого сектора» в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДНР заявили, что члены «Правого сектора» начали прибывать на линию соприкосновения.

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», - заявили в народной милиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока.

Он заявил, что украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказывал, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев.

По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. Он заявил, что подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».

Басурин утверждал, что украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции и российских спецназовцев, чтобы подставить Россию.

Армия,Эдуард Басурин,Дмитрий Песков,
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