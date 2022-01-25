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2 часа назад

ДНР заявила об украинских танках в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что силовики перебросили украинские танки и оружие в Донбасс. Об этом пишут РИА Новости.

ДНР заявила об украинских танках в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящий момент в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. Собеседник издания сообщил, что украинские силовики уже перебросили в Донбасс бронетанковые соединения, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и технику для уничтожения минных заграждений.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Киев направляет самоходную и гаубичную артиллерию и реактивные системы залпового огня к линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не может вернуть Донбасс военным путем из-за гуманизма. По его словам, Украина вернет Донецкую и Луганскую области под свой контроль, и это лишь вопрос времени. Он подчеркнул, что Киев не позволяет себе применять силу, так как подобное развитие событий приведет к потерям среди гражданского населения. Данилов уверен, что властям страны в подобной ситуации необходимо быть патриотами и гуманистами.

Армия,Войска,Оружие,Алексей Данилов,Андрей Марочко,РИА Новости,
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