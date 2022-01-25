Генерал ВСУ предрек «захват» Россией восьми регионов Украины

Если Россия начнет «вторжение» на территорию Украины, она может взять под свой контроль восемь ключевых регионов на востоке страны. Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишут РИА Новости со ссылкой на The Times.
Как он рассказал в интервью для издания, Россия может захватить Харьков, Днепр и Одессу. По его словам, подобное развитие событий поставит Украину в уязвимое положение, так как страна лишится выхода к Черному морю и основного промышленного и военного потенциала.
Кроме того генерал обвинил Европу в нежелании помогать Украине. Он заявил, что западные страны остаются в своей «зоне комфорта» и «как и в 1939 году» не намерены действовать. Павлюк подчеркнул, что европейские страны в случае эскалации ситуации «будут обеспокоены — возможно очень обеспокоены».
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может взять Харьков под контроль. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал его слова, заявив, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям и попросил их не паниковать, так как город сможет дать отпор.