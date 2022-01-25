В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
21 минуту назад

Генерал ВСУ предрек «захват» Россией восьми регионов Украины

Если Россия начнет «вторжение» на территорию Украины, она может взять под свой контроль восемь ключевых регионов на востоке страны. Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишут РИА Новости со ссылкой на The Times.

Генерал ВСУ предрек «захват» Россией восьми регионов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он рассказал в интервью для издания, Россия может захватить Харьков, Днепр и Одессу. По его словам, подобное развитие событий поставит Украину в уязвимое положение, так как страна лишится выхода к Черному морю и основного промышленного и военного потенциала.

Кроме того генерал обвинил Европу в нежелании помогать Украине. Он заявил, что западные страны остаются в своей «зоне комфорта» и «как и в 1939 году» не намерены действовать. Павлюк подчеркнул, что европейские страны в случае эскалации ситуации «будут обеспокоены — возможно очень обеспокоены».

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может взять Харьков под контроль. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал его слова, заявив, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям и попросил их не паниковать, так как город сможет дать отпор.

Армия,Войска,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Газета The Times,Washington Post,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители