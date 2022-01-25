В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
28 минут назад

Истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море во время приземления

Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке приземлиться на авианосец "Карл Винсон" ВМС США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу американского Тихоокеанского флота.

Истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море
Фото: ReutersReuters

"Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубе, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Пилот воздушного судна смог катапультироваться, его спас военный вертолет. Сейчас он находится в стабильном состоянии, уточнили в пресс-службе. Всего в результате инцидента пострадали семь моряков. Трое из них были эвакуированы в госпиталь на Филиппинах, рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

17 ноября прошлого года подобный инцидент произошел с F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth. Истребитель упал со стартовой рампы, так и не поднявшись в воздух. Пилот воздушного судна катапультировался, он получил незначительные травмы.

По информации издания The Daily Mail, возможной причиной катастрофы было попадание заглушки в двигатель при взлете. Такое возможно, если наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.

Последние новости
Армия,Происшествия,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители