СМИ представили сценарий бомбардировок Россией Украины

Издание Forbes представило сценарий бомбардировки Украины Россией.

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Отмечается, что российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 могут обстреливать Украину с помощью крылатых ракет, даже не приближаясь к ней.

Автор статьи подчеркивает, что РФ обладает третьим по величине в мире парком бомбардировщиков после США и Китая. Российские самолеты способны поражать цели на суше с высокой точностью и быть при этом далеко за пределами досягаемости вражеских средств ПВО.

«Можно ожидать, что многие из 137 бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 сыграют важную роль в случае, если президент России Владимир Путин прикажет своим войскам расширить войну в Украине», - говорится в статье.

Автор отмечает, что российским ВВС понадобится по меньшей мере 76 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, чтобы обстреливать Украину крылатыми ракетами Х-101, которые широко применяются в Сирии. При этом Украина практически бессильна остановить эти бомбардировщики.

«Чтобы пережить ракетный натиск, украинцы должны продолжать двигаться, когда могут, и окапываться, когда не могут», - заключил автор материала.