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22 минуты назад

Британия отказалась отправлять войска на Украину

Великобритания не будет отправлять свои боевые подразделения на Украину в случае российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает BBC.

Британия отказалась отправлять войска на Украину
Фото: ReutersReuters

При этом, по словам Джонсона, Лондон «должен четко дать понять Кремлю», что военная агрессия против Украины будет «катастрофическим шагом».

Премьер-министр охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «довольно мрачную», но подчеркнул, что война не является неизбежной.

Он сказал, что Великобритания «лидирует в создании пакета экономических санкций» против России и поставляет оборонительное вооружение Украине.

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В свою очередь, глава британского форин-офиса Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила «очень сильный пакет санкций», и призвала отменить строительство немецкого газопровода «Северный поток - 2» в случае вторжения России на территорию Украины. Она также отметила, что «очень и очень обеспокоена» европейской энергетической зависимостью от России.

Ранее в понедельник, 24 января, Великобритания объявила о вывозе части своих дипломатов и их семей из Украины «в ответ на растущую угрозу со стороны России».

Армия,Борис Джонсон,НАТО,
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