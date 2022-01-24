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27 минут назад

НАТО изучает возможность размещения в Восточной Европе дополнительных боевых групп

Североатлантический альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге и изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.

"Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развертывания там дополнительных боевых групп НАТО", - сказал он.

Швеция ответила на предложение вступить в НАТО

Столтенберг повторил, что НАТО "выступает за диалог с Россией, но не поступится своими базовыми принципами", включая право на защиту своих стран-членов.

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