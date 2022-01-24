Двадцать боевых судов Балтфлота вышли на учения в море

Боевые корабли Балтийского флота (БФ) вышли на учения в море. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, всего на плановые учения в назначенные районы моря отправились двадцать боевых кораблей, катеров и судов. Они, объединившись в тактические группы, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов.

Ранее новый корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» завершил переход с Балтийского флота в главную базу Черноморского флота (ЧФ) Севастополь. Судно прошло более пяти тысяч морских миль, преодолело 7-балльный шторм, один раз 6-балльный и трижды 5-балльный, — корабль подтвердил готовность работать в штормовых условиях.