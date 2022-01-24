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18 минут назад

В ДНР заявили о переброске в Донбасс американских ракет

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже находятся на территории Донбасса, контролируемой Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России-1».

В ДНР заявили о переброске в Донбасс американских ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пушилин отметил, что на линии соприкосновения американских ракет пока нет.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон начинает поставлять Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

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Позже на Украине сообщили о получении от Лондона противотанковых гранатометов NLAW.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.

The Wall Street Journal сообщала, что Эстония, Латвия и Литва получили у США разрешение передавать Украине Javelin и Stinger.

Армия,Денис Пушилин,Бен Уоллес,НАТО,Wall Street Journal,The Guardian,
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