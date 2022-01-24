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52 минуты назад

США могут создать эскадрилью афганских вертолетов на Украине

На территории 309-й Группы обслуживания и ремонта авиакосмической техники в на авиабазе ВВС США Дэвис-Монтан в Аризоне располагаются семь вертолетов Ми-17В-5 и 17 MD530F бывших ВВС Афганистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

США могут создать эскадрилью афганских вертолетов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с учетом наличия не менее двух, а по некоторым сведениям – пяти, вертолетов Ми-17В-5 на территории Украины, ВВС страны могут получить эскадрилью вертолетов Ми-17 и почти полк MD530F. При этом, уточняется, что на данную технику необходимо будет пройти обучение.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили планы поставок на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

"Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент (США Джо Байден) занимает выжидательную позицию", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, местные СМИ сообщали, что США планируют передать пять вертолетов, которые были закуплены для Афганистана и проходили ремонт на Украине.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
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