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14 минут назад

В США заявили о готовности дать больше денег на оборону Украины

Украине передано оборонной помощи еще на $200 млн, но США готовы к увеличению такой поддержки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа.

В США заявили о готовности дать больше денег на оборону Украины
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в украинский аэропорт «Борисполь», а первая часть вооружения с 90 тоннами оружия прибыла еще 22 января. Это был первый пакет помощи в 2022 году. Всего, по словам представитель ведомства, оборонная помощь превысила $600 млн.

Как уточняется, поставка последовала за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев на этой неделе на фоне опасений Украины и Запада по поводу десятков тысяч российских военнослужащих, расположившихся на границе с Украиной. Россия отрицает планирование военного наступления.

«США продолжат оказывать помощь для поддержки Вооруженных сил Украины в их продолжающихся усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии», – говорится в сообщении чиновника.

В свою очередь министр обороны Украины поблагодарил Соединенные Штаты за помощь.

Армия,Энтони Блинкен,
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