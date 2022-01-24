ДНР: Киев готовится к наступлению на Донбасс

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе, перебрасывая в регион войска и вооружение. Об этом заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
С апреля 2014 года Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. 22 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века», вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями.
Сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением, в котором подчеркнул, что поступают «достоверные сведения о подготовке ВСУ к активным боевым действиям на Донбассе».
«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне, так называемой «операции объединенных сил», мероприятий по подготовке к наступлению», - заметил он.
В частности, по данным Народной милиции ДНР, в танковых батальонах и отдельной мотопехотной бригаде ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам приказано находится в пунктах временной дислокации, а из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. Также в ДНР получены сведения о прибытии на линию соприкосновения военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.
«Мы располагаем неопровержимыми фактами о стягивании командованием к линии боевого соприкосновения самоходных реактивных установок разминирования УР-77. (…) Обращаю Ваше внимание, что танковые батальоны предназначены для ведения активных наступательных действий, а инженерные подразделения разграждения – для обеспечения и повышения их наступательных возможностей», - заметил он.
При этом Эдуард Басурин подчеркнул, что украинское командование усиливает группировку в Донбассе и при помощи передислокации войск.
«Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта», - констатировал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолеты ВВС Великобритании на протяжении нескольких дней завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности завезено порядка 460 тонн вооружений. По информации издания Sky News, Великобритания также направила на Украину группу из 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций.