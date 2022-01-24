ДНР: Киев готовится к наступлению на Донбасс

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе, перебрасывая в регион войска и вооружение. Об этом заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

С апреля 2014 года Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. 22 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века», вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями.

Сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением, в котором подчеркнул, что поступают «достоверные сведения о подготовке ВСУ к активным боевым действиям на Донбассе».

«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне, так называемой «операции объединенных сил», мероприятий по подготовке к наступлению», - заметил он.

В частности, по данным Народной милиции ДНР, в танковых батальонах и отдельной мотопехотной бригаде ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам приказано находится в пунктах временной дислокации, а из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. Также в ДНР получены сведения о прибытии на линию соприкосновения военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

«Мы располагаем неопровержимыми фактами о стягивании командованием к линии боевого соприкосновения самоходных реактивных установок разминирования УР-77. (…) Обращаю Ваше внимание, что танковые батальоны предназначены для ведения активных наступательных действий, а инженерные подразделения разграждения – для обеспечения и повышения их наступательных возможностей», - заметил он.

При этом Эдуард Басурин подчеркнул, что украинское командование усиливает группировку в Донбассе и при помощи передислокации войск.

«Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта», - констатировал он.