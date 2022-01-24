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58 минут назад

Эстония передаст Украине комплексы Javelin с разрешения США

Эстония готова в ближайшее время передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin. Об этом рассказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск, передает «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Эстония передаст Украине комплексы Javelin с разрешения США
Фото: ReutersReuters

По словам посла, перед отправкой вооружения на Украину, Эстония запросила разрешение у его производителя — США. Кууск не стал называть конкретное количество отправляемых ракетных комплексов, но отметил, что речь идет о десятках и их количество «впечатляет».

Он также отметил, что в случае эскалации Эстония готова передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но для этого необходимо разрешение двух других государств — Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца. Уже после интервью стало известно, что Берлин отказал Эстонии в разрешении на передачу оружия.

Ранее сообщалось, что США разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставить Киеву комплексы Javelin и ракеты Stinger. Американская администрация также планирует передать на Украину пять вертолетов Ми-17.

Армия,Минюст РФ,радио "Свобода",
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