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27 минут назад

Украинской армии выдали столетние пулеметы

Бойцы территориальной обороны в Киеве проходят обучение по обращению с пулеметами Дегтярева образца 1927 года. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Украинской армии выдали столетние пулеметы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов, и под какой боеприпас это чудо техники? В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны?» - сыронизировал он.

Также парламентарий напомнил о музейной «тачанке Махно», которая находится в отличном состоянии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять Украине летальное оружие и поддержки «Северного потока-2». При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что самолеты ВВС Великобритании на протяжении нескольких дней завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов и в общей сложности могло быть завезено порядка 460 тонн вооружений.

В свою очередь бывший сотрудник СБУ Владимир Малык в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что Великобритания поставила на Украину старые противотанковые системы. По его словам, срок их годности истекает в этом году.

Армия,Максим Бужанский,Мария Захарова,Виталий Кличко,Верховная Рада,СБУ,МИД,
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