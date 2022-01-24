Солодов: построенный Минобороны госпиталь помог сдержать всплеск COVID-19 на Камчатке

ТАСС, 24 января. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Камчатского края стабильная, распространение вируса удается контролировать. Всплеска заболеваемости удалось избежать благодаря построенному инфекционному госпиталю, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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"На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать ее на стабильном уровне", - сказал Солодов.

По словам губернатора, мощности нового госпиталя в пиковые периоды пандемии позволили избежать всплеска заболеваемости. "Большую помощь нам оказывает Минобороны. Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка", - добавил Солодов.