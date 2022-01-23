Хуситы запустили баллистическую ракету по городу Джизан

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением баллистической ракеты на город Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

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"Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне. По предварительным данным, один человек получил незначительные травмы. Проводится оценка нанесенного ущерба", - подчеркивается в сообщении.

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В коалиции во главе с Саудовской Аравией также указали, что "будут решительно противостоять любым агрессивным действиям" со стороны представителей "Ансар Аллах".

В последние недели ВВС аравийской коалиции активизировали нанесение ударов с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в районе Саны - контролируемой мятежниками столицы страны. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как представители "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.